1)Выразите из формулы v=20-2,5t время t. 2)Выразите из формулы F=1,8C+32 переменную C. Подробное решение!

Алгебра

1)Выразите из формулы v=20-2,5t время t. 2)Выразите из формулы F=1,8C+32 переменную C. Подробное решение!

Автор: Гость