1)Выразите из формулы v=20-2,5t время t. 2)Выразите из формулы F=1,8C+32 переменную C. Подробное решение!

Алгебра
1)Выразите из формулы v=20-2,5t время t. 2)Выразите из формулы F=1,8C+32 переменную C. Подробное решение!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2.5t=20-V    t=20-V/2.5 2) 1.8C=F-32  C=F-32/1.8 
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