В доме, в котором живет Тамара, 5 этажей и несколько подъездов. В каждом подъезде на каждом этаже находится по 4 квартиры. Тамара живет в квартире №86. На каком этаже живет Тамара?
Математика
В доме, в котором живет Тамара, 5 этажей и несколько подъездов. В каждом подъезде на каждом этаже находится по 4 квартиры. Тамара живет в квартире №86. На каком этаже живет Тамара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на 2-ом Вариант ответа Количество ответов Количество ответивших* Среднее время раздумий 2 36 (78.3%) 7 00:01:19 3 4 (8.7%) 1 00:01:50 5 3 (6.5%) 1 00:00:54 13 1 (2.2%) 1 00:00:40 4 1 (2.2%) 1 00:01:00 7 1 (2.2%) 1 00:00:32
Гость:
в одном подъезде 20 квартир.в 4 подъездах 80 квартир..А она живет в пятом подъезде на втором этаже
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