В доме, в котором живет Тамара, 5 этажей и несколько подъездов. В каждом подъезде на каждом этаже находится по 4 квартиры. Тамара живет в квартире №86. На каком этаже живет Тамара?

Математика

В доме, в котором живет Тамара, 5 этажей и несколько подъездов. В каждом подъезде на каждом этаже находится по 4 квартиры. Тамара живет в квартире №86. На каком этаже живет Тамара?

Автор: Гость