#1 а)Mg(OH)2+...=Mg(NO3)2+H2O b)MgO+...=MgSO4 c)P2O5+...=Ca3(PO4)2+H2O d)Mg+...=MgCi2+H2 #2 CaCO3- больше CaO- больше Ca(OH)2- больше CaCO3- больше Ca(NO3)2

Химия

#1 а)Mg(OH)2+...=Mg(NO3)2+H2O b)MgO+...=MgSO4 c)P2O5+...=Ca3(PO4)2+H2O d)Mg+...=MgCi2+H2 #2 CaCO3- больше CaO- больше Ca(OH)2- больше CaCO3- больше Ca(NO3)2

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