#1 а)Mg(OH)2+...=Mg(NO3)2+H2O b)MgO+...=MgSO4 c)P2O5+...=Ca3(PO4)2+H2O d)Mg+...=MgCi2+H2 #2 CaCO3- больше CaO- больше Ca(OH)2- больше CaCO3- больше Ca(NO3)2
Химия
#1 а)Mg(OH)2+...=Mg(NO3)2+H2O b)MgO+...=MgSO4 c)P2O5+...=Ca3(PO4)2+H2O d)Mg+...=MgCi2+H2 #2 CaCO3- больше CaO- больше Ca(OH)2- больше CaCO3- больше Ca(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 Mg(OH)2 + 2 HNO3 ---> Mg(NO3)2 + 2 H2O MgO+ H2SO4 = MgSO4 + H2O P2O5 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 3H2O Mg + 2HCl =MgCl2 + H2 №2 1) CaCO3---t--->CaO+CO2 2) СаО+Н2О=Са(ОН)2 3) Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О 4) CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2CO3
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