Помогите, пожалуйста. 7 класс. На двух концах рычага привешен груз. Масса груза 2 - 18 кг. Какого масса груза 1, если рычаг находится в равновесии?
Физика
Помогите, пожалуйста. 7 класс. На двух концах рычага привешен груз. Масса груза 2 - 18 кг. Какого масса груза 1, если рычаг находится в равновесии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рычаг будет находится в равновесии только в том случае, когда массы обеих тел идинаковы. так что масса груза 1 - тоже 18кг..
Гость:
Это объясняется по правилу моментов сил. т.е. Сумма всех моментов должна быть =0 (ровновесие) M(mg*l)+M(xg*l)=0. при преобразовании получаем, что m1=m2=18
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