Один из углов прямоугольного треугольника равен 60,а сумма гипотенузы и меньшего из катетов равна 26,4 см.Найти гипотенузу треугольника.

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Пусть x - гипотенуза. Меньший катет лежит против меньшего угла (он будет равен 90-60=30 градусов). Катет, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы; значит меньший катет равен 0,5x. Из условия следует: x+0,5x=26,4 1,5x=26,4 x=17,6 см Ответ: 17,6 см или так Т.к. это прямоугольный треугольник то углы его будут равны 60 градусов, 90 и 30. Меньший катет лежит напротив угла в 30 градусов. По правилу он равен половине гипотенузы. Поэтому задачу можно решить через уравнение. Пусть х - это катет , тогда гипотенуза равна 2х, а их сумма по условию равна 26,4 см. Составим уравнение. х+2х = 26,4 3х= 26,4 х = 8,8 1. 8,8 * 2 = 17,6 см Ответ 17,6 см.