сколько 1-ом магазине 852кг гречневой крупы, а в другом в 2 раза меньше. третью часть всей крупы расфасовали в пакеты по 2 кг в каждый. сколько пакетов с гречневой крупой получилось ?
Математика
сколько 1-ом магазине 852кг гречневой крупы, а в другом в 2 раза меньше. третью часть всей крупы расфасовали в пакеты по 2 кг в каждый. сколько пакетов с гречневой крупой получилось ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
852/2=426кг - во втором магазине 852+426=1278 кг всего 1278/3=426кг - третья часть крупы 426/2=213 пакетов получилось Ответ. 213 пакетов
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