сколько 1-ом магазине 852кг гречневой крупы, а в другом в 2 раза меньше. третью часть всей крупы расфасовали в пакеты по 2 кг в каждый. сколько пакетов с гречневой крупой получилось ?

Математика

сколько 1-ом магазине 852кг гречневой крупы, а в другом в 2 раза меньше. третью часть всей крупы расфасовали в пакеты по 2 кг в каждый. сколько пакетов с гречневой крупой получилось ?

Автор: Гость