Приведите 3-4 примера,показывающих приспособление различных растений к совместной жизни в сообществе.
Биология
Приведите 3-4 примера,показывающих приспособление различных растений к совместной жизни в сообществе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много примеров. Например, многие из растений имеют такие приспособления, как защиту-калючки, шипы ( напр. кактусы) Есть растения-"вонючки", которые привлекают своим запахом дабычу( хищьники) Есть растения вредители ( лианы). Подругому их наывают паразитами, т.к они живут засчёт хозяина.
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