Идея гуманизма в повести Н. В. Гоголя "Шинель"
Литература
Идея гуманизма в повести Н. В. Гоголя "Шинель"
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Гость:
Гоголь-великий русский писатель.Главными темамии его произведения были ирония,гуманизм и сарказм.В повести Шинель Гоголь раскрывает тему*судьба маленького человека*.В данной повести ярко выражен гуманизм и безчеловечность.Главный герой является маленьким человеком,которого подавляют другие.Это произведение актуально и по сей день из-за своей истинной сущности.Оно заставляет задуматься о том,что вокруг нас таких *маленьких людей*очень много и мы не должны подавлять,унижать их ,как описанно в этой повести,ведь это является признаком безчеловечности и безгуманности.
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