найдите медиану выборки 14.9,13.1,2.6,13.1,13.4,28.3,13.1,31.5,25,34

Алгебра
найдите медиану выборки 14.9,13.1,2.6,13.1,13.4,28.3,13.1,31.5,25,34
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
медиана выборки равна 13,4
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