опыс рослыны яка квитуе в литку

Қазақ тiлi
опыс рослыны яка квитуе в литку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                      Троянда  У моєму саду є кущ троянда.Вони розквітають Влітку.Квітка троянди-невеличка.Всередині є міцний пуп'янок.Він схожий на коштовний камінь в оправі цупких листочків.Розквітла троянда пишна,рожева,запашна.Її ГОлівка гордовито височить на колючому прямрму стеблі.     Троянда-королева нашого саду! 
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