опыс рослыны яка квитуе в литку

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Троянда У моєму саду є кущ троянда.Вони розквітають Влітку.Квітка троянди-невеличка.Всередині є міцний пуп'янок.Він схожий на коштовний камінь в оправі цупких листочків.Розквітла троянда пишна,рожева,запашна.Її ГОлівка гордовито височить на колючому прямрму стеблі. Троянда-королева нашого саду!