Із точки віддаленої  від площини на 8 см проведено дві позилі , під кутом 45 градусів до площини. Знайти відстань між основами похилих якщо кут між проекціями похилих дорівює 120 градусів.

Геометрия
Із точки віддаленої  від площини на 8 см проведено дві позилі , під кутом 45 градусів до площини. Знайти відстань між основами похилих якщо кут між проекціями похилих дорівює 120 градусів.
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Гость:
Откуда задание?  Дидактический или книжка?  и автора пожлауйста!   
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