Із точки віддаленої від площини на 8 см проведено дві позилі , під кутом 45 градусів до площини. Знайти відстань між основами похилих якщо кут між проекціями похилих дорівює 120 градусів.
Геометрия
Із точки віддаленої від площини на 8 см проведено дві позилі , під кутом 45 градусів до площини. Знайти відстань між основами похилих якщо кут між проекціями похилих дорівює 120 градусів.
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Гость:
Откуда задание? Дидактический или книжка? и автора пожлауйста!
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