в результате взаимодействия меди массой 64 г с раствором аргентум (I) нитрата выпадает осадок серебра массой:  а)216 г; б)21,6 г; в)20 г.(Желательно ответ со схемой решения) 

Химия
в результате взаимодействия меди массой 64 г с раствором аргентум (I) нитрата выпадает осадок серебра массой:  а)216 г; б)21,6 г; в)20 г.(Желательно ответ со схемой решения) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(Cu) = 64г. Найти: m(Ag) - ? Решение: Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag 1) n(Cu) = m/M= 64г / 64г/моль  = 1 моль 2) По усл. задачи n(Ag) = 2n (Cu) n(Ag) = 1моль * 2 = 2 моль 3) m(Ag) = n*M= 2моль * 108 г/моль = 216г
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