в результате взаимодействия меди массой 64 г с раствором аргентум (I) нитрата выпадает осадок серебра массой: а)216 г; б)21,6 г; в)20 г.(Желательно ответ со схемой решения)

Химия

в результате взаимодействия меди массой 64 г с раствором аргентум (I) нитрата выпадает осадок серебра массой: а)216 г; б)21,6 г; в)20 г.(Желательно ответ со схемой решения)

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