В чём заключались 1)суть 2)цель опричнины?

Обществознание
В чём заключались 1)суть 2)цель опричнины?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
суть опричнины заключалась в  том что у Ивана Грозного было верное войско опричники, которые наводили порядок  в стране. Русь тогда была разделена на две части. цель в том чтобы подчинить к себе вс енаселение Росии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какие вещества дают ленейчатый спектр?
Ответить
Математика
1.Надо решить задачу Алгебраически и Арифметически 2.При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей....
Ответить
Алгебра
разность арифметической прогрессии равна 6 а сумма ее первых 10 членов равно 340.найти первый и десятый ее члены.
Ответить
Математика
Составьте кроссворд на тему натуральные числа и обыкновенные дроби пожалуйста!!!!!
Ответить
Геометрия
Із точки віддаленої  від площини на 8 см проведено дві позилі , під кутом 45 градусів до площини. Знайти відстань між основами похилих якщо кут між...
Ответить