В чём заключались 1)суть 2)цель опричнины?
Обществознание
В чём заключались 1)суть 2)цель опричнины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
суть опричнины заключалась в том что у Ивана Грозного было верное войско опричники, которые наводили порядок в стране. Русь тогда была разделена на две части. цель в том чтобы подчинить к себе вс енаселение Росии.
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