А14) Укажите слово с предлогом: 1) (на)ходить 2) (при)шил 3) (при)нем 4) (на)бираешься А15) Укажите глагольное словосочетание. 1) смысл предложения 2) увидеть сразу 3) золотая медаль 4) смешной случай А16) Из предыдущего за...

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А14) Укажите слово с предлогом: 1) (на)ходить 2) (при)шил 3) (при)нем 4) (на)бираешься А15) Укажите глагольное словосочетание. 1) смысл предложения 2) увидеть сразу 3) золотая медаль 4) смешной случай А16) Из предыдущего задания выпишите любое существительное и произведите его морфологический разбор. А17) В каком предложении неверно выделены главные члены? 1) Люди на костре варили долгожданный ужин. 3) Вдруг прозвенел громкий звонок на урок. 2) Я пережил много горьких мгновение в то время. 4) Лучи солнца коснулись берега и заблистали. 1) ужин варили 2) я пережил 3) прозвенел звонок 4) лучи коснулись А18) Укажите предложение с обстоятельством. 1) Сестра принесла мне новый журнал 2)Сложные разговоры и беседы измучили меня. 3) Снег закрыл все избы и высотные дома. 4) Они смело перепрыгивали с одного моста на другой. А19) Выполните синтаксический разбор предложения: В весеннем лесу отчетливо слышатся песни первых героических птиц. А20) Найдите ошибку в анализе предложения. Смешная обезьянка сидела на дереве и жевала банана. 3) Это предложение повествовательное 3) Предложение сложное 4) Главные члены – обезьянка сидела и жевала 4) В предложении есть однородные члены. Прочитайте текст и выполните задания. Ответы запишите словами или цифрами. (1) Я проснулся серым утром. (2) Странный свет из окна не был похож на солнечный. (3) Это светили осенние листья. (4) За ветреную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала бесшумными грудами на земле. (5) Эта желтая горка распространяла странное сияние. (6) И от этого сияния лица людей казались загорелыми, но только на долю секунды (7) Осень пришла врасплох и завладела землей. В1) В каком предложении заключена основная мысль текста? Напишите его номер. В2) Разберите по составу слова: «осенние», «лежала», «грудами». В3) Напишите, простым или сложным является Пр. 4. В4) Из Пр. 4 выпишите слово, правописание которого определяется глухостью последующего согласного. В5) Из Пр. 4 выпишите прилагательное в творительном падеже. В6) Из Пр. 7 выпишите существительное 3-го склонения. В7) Укажите, сколько прилагательных в Пр. 5. Свой ответ запишите цифрой. В8) Из Пр. 3-4 выпишите глагол 1 спряжения. В9) Каким членом предложения является слово «долгую» (Пр. 4) В10) Из Пр. 6 выпишите союзы.

Автор: Гость