нужно найти экстремумы функции y=x^3/3+x^2-3x+(5/3)
Алгебра
нужно найти экстремумы функции y=x^3/3+x^2-3x+(5/3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y' = 3*x²/3 + 2x - 3 = x² + 2x - 3 x² + 2x - 3 = 0 D = 4 + 12 = 16 x = (-2+-4)/2 = 1 или -3 1 и -3 критические точки. Обозначим их на числовой прямой и выясним, какие знаки имеет ф-ия y' на промежутках. Получается: [-∞;-3] U [1;∞] - y' имеет знак + [-3;1] - y' имеет знак - Значит в точке -3 y' переходит от + к -, точка -3 является экстремумом функции, причем xmax = -3 В точке 1 y' переходит от - к +, точка 1 является экстремумом функции, причем xmin = 1 Ответ: -3; 1
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