установите соответствия между понятиями и их определениями понятия 1 естественное движение населения 2 механическое движение населения 3 демографический кризис 4 традиционное воспроизводство население 5 современное воспроизводс...

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установите соответствия между понятиями и их определениями понятия 1 естественное движение населения 2 механическое движение населения 3 демографический кризис 4 традиционное воспроизводство население 5 современное воспроизводство население определения А превышение смертности над рождаемостью Б совокупность процессов рождаемости и смертности В перемещение населения по территории Г планируемое возобновление населения ,при котором сменяющиеся поколения равны по численности Д возобновление населения ,при котором численность последующих поколений больше ,чем предыдущих

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