Назовите отрицательные местоимения.

Русский язык
Назовите отрицательные местоимения.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  •Некто •Нечто •Несколько •Нечего •Некого •(приставка «•Никто •Ничто •Нисколько •Ничего •Никого •(приставка «ни» )
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