дать названия следующим веществам , определить их класс, указать степень окисления Al2O3 H3PO4 Ba(OH)2 KCl CO HCl
Химия
дать названия следующим веществам , определить их класс, указать степень окисления Al2O3 H3PO4 Ba(OH)2 KCl CO HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3 - оксид алюминия. Амфотерный оксид. Степень окисления Al: +3, O: -2 H3PO4 - фосфорная кислота. Трёхосновная, кислородная. Степень окисления H: +3, P: +5, O: -2 Ba(OH)2 - гидроксид бария. Растворимое основание или щёлочь. Основный гидроксид. Степень окисления Ba: +2, гидроксо-ион OH: -1 KCl - клорид калия. Соль соляной ксилоты. Средняя соль. Степени окисления K: +1, Cl: -1 CO - оксид углерода (II). Несолеобразующий оксид. Степени окисления C: +2, O: -2 HCl - хлороводородная или соляная кислота. Одноосновная. Бескислородная. Степени оксиления H: +1, Cl: -1
Гость:
Al2O3-оксид алюминия. al 3+ O 2- Н3РО4-фосфорная кислота. Н +; РО4 3- ВА(ОН)2-ОСНОВАНИЕ(ЩЕЛОЧЬ БАРИЯ); ВА 2+;ОН - KCl-ХЛОРИД КАЛИЯ ;К+ ; Cl - СО-? НCl -ССОЛЯНАЯ КИСЛОТА (ХЛОРОВОДОРОДНАЯ КИСЛ); Н +; Cl-
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