дать названия следующим веществам , определить их класс, указать степень окисления Al2O3 H3PO4 Ba(OH)2 KCl CO HCl

Al2O3 - оксид алюминия. Амфотерный оксид. Степень окисления Al: +3, O: -2 H3PO4 - фосфорная кислота. Трёхосновная, кислородная. Степень окисления H: +3, P: +5, O: -2 Ba(OH)2 - гидроксид бария. Растворимое основание или щёлочь. Основный гидроксид. Степень окисления Ba: +2, гидроксо-ион OH: -1 KCl - клорид калия. Соль соляной ксилоты. Средняя соль. Степени окисления K: +1, Cl: -1 CO - оксид углерода (II). Несолеобразующий оксид. Степени окисления C: +2, O: -2 HCl - хлороводородная или соляная кислота. Одноосновная. Бескислородная. Степени оксиления H: +1, Cl: -1