як вызначить особу в теперiшньому часi
Қазақ тiлi
як вызначить особу в теперiшньому часi
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
підставляти займенники: 1 ос. - я. ми, 2-ти, ви 3 - він. вона, воно, вони
Гость:
В укр. мові існує 3 часи: теперішній, минулий і майбутній. Теперішній час означає дію, яка відбувається в момент мовлення.Для того, щоб визначити особу: Дієслова в першій особі називають дію тієї особи чи осіб, хто говорять:(я) вважаю, (ми) говоримо, (я) пишу, (ми) купаємося..... Дієслова в другій особі називають дію тієї особи чи осіб, до кого звертаються: (ти) напишеш, (ти) розкажи, (ви) поясніть..... Дієслова в третій особі називають дію як особи чи осіб, так і предмета чи предметів, про кого або про що мовиться: (Він) малює, (він) читає, (вони) знайомляться, (вони) пишуть, (дерево) зеленіє, (пташка) співає, (дні) минають....
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