CDEK -параллелограмм,О -точка пересечения его диагоналей.Найдите площадь параллелограмма,если площадь KOE равна 13,5дм в квадрате
Геометрия
CDEK -параллелограмм,О -точка пересечения его диагоналей.Найдите площадь параллелограмма,если площадь KOE равна 13,5дм в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Scdek=1/2KD*EC*sinKOE 2KO=KD EC=2OE Skoe=1/2*KO*OE* sinKOE=13.5 Scdek=1/2*2KO*2OE*sin KOE=54
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