ПОМОГИТЕ .......три министра похитили с казны короля золотые монеты.Третий министр похитил 1/7 всех похищенных монет. Второй - на 12 монет больше,чем Третий, Первый - на 24 монеты больше , чем Второй и Третий вместе.Найдите уще...

Математика

ПОМОГИТЕ .......три министра похитили с казны короля золотые монеты.Третий министр похитил 1/7 всех похищенных монет. Второй - на 12 монет больше,чем Третий, Первый - на 24 монеты больше , чем Второй и Третий вместе.Найдите ущерб нанесенный казне короля.

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