ПОМОГИТЕ .......три министра похитили с казны короля золотые монеты.Третий министр похитил 1/7 всех похищенных монет. Второй - на 12 монет больше,чем Третий, Первый - на 24 монеты больше , чем Второй и Третий вместе.Найдите уще...

Математика
ПОМОГИТЕ .......три министра похитили с казны короля золотые монеты.Третий министр похитил 1/7 всех похищенных монет. Второй - на 12 монет больше,чем Третий, Первый - на 24 монеты больше , чем Второй и Третий вместе.Найдите ущерб нанесенный казне короля.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество похищенных золотых монет. Тогда третий министр похитил - х/7 монет, второй - (х/7)+12, а первый - (х/7)+ (х/7)+12+24. Составим уравнение (х/7)+ (х/7)+12+(х/7)+ (х/7)+12+24=х (4х/7)+48=х (4х/7)-х=-48 (4х/7)-(7х/7)=-48 -3х/7=-48 -3х=-48*7 -3х=-336 х=-336/(-3) х=112 (монет) Ответ: было похищено 112 монет   
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