Назовите условия обособления на письме причастных оборотов:
Русский язык
Назовите условия обособления на письме причастных оборотов:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если главное определяемое слово стоит перед причастным оборотом,то причастный оборот ВЫДЕЛЯЕТСЯ запятыми. Если главное определяемое слово стоит после причастного оборота, то причастный оборот НЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ запятыми.
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