Помогите составить устное высказывание на тему Текст как единое целое!
Русский язык
Помогите составить устное высказывание на тему Текст как единое целое!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст не может содержать в себе предложения с разными смыслами.Каждое предложение связано между собой.(И текст должан иметь законченнюу мысь.) И так можно сказать,что текст-это единое целое. (не знаю как еще можно объяснить))
Гость:
текст-некоторое количество предложений объединенных одной темой,одним смыслом . текст не может состоять из набора разных по смыслу предложенийю таким образом можно сказать что текст-это единое целое .( сгрупируй мое решение и иры и получится хороший текст)
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