Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через 24 мин.
Математика
Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через 24 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) х - скорость плота 8,4-х - разность скоростей 2/(8,4-x)=0,4 2= 3,36-0,4x 0,4x=1,36 x=3,4 км/ч скрость плота ответ:3,4 км/ч
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