Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через 24 мин.

Математика
Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через 24 мин.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) х - скорость плота 8,4-х - разность скоростей 2/(8,4-x)=0,4 2= 3,36-0,4x 0,4x=1,36 x=3,4  км/ч скрость плота ответ:3,4  км/ч  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените словосочетание "в банковских сейфах" построенное на основе согласования синонимичным словосочетанием со связью управление.
Ответить
Русский язык
Помогите составить устное высказывание на тему Текст как единое целое!
Ответить
Геометрия
найти площадь пря моугольника, стороны которого равны ( под корнем 5 )+1 и ( под корнем 5 )-1
Ответить
Геометрия
CDEK -параллелограмм,О -точка пересечения его диагоналей.Найдите площадь параллелограмма,если площадь KOE равна 13,5дм в квадрате
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ .......три министра похитили с казны короля золотые монеты.Третий министр похитил 1/7 всех похищенных монет. Второй - на 12 монет больше,ч...
Ответить