Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через 24 мин.

Математика

Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через 24 мин.

Автор: Гость