Замените словосочетание "в банковских сейфах" построенное на основе согласования синонимичным словосочетанием со связью управление.
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Замените словосочетание "в банковских сейфах" построенное на основе согласования синонимичным словосочетанием со связью управление.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в сейфах банка(связь-управление)
Гость:
в банковских сейфах - согласование. Это словосочетание является соглаовнаием, так как главное слово - сущ, а второстепенное - прил Управление - это связь, когда существительное является главным словом, и существительное является зависимым словом В СЕЙФАХ БАНКА
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