складіть і запишіть гумористичний діалог про відвідування вами театру, кінотеатру чи вистави використавши таки вигуки : Добридень , ой , о , ах , еге , ей , ну , браво , бис , тс-с , кахи-кахи , ги-ги-ги
Қазақ тiлi
складіть і запишіть гумористичний діалог про відвідування вами театру, кінотеатру чи вистави використавши таки вигуки : Добридень , ой , о , ах , еге , ей , ну , браво , бис , тс-с , кахи-кахи , ги-ги-ги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Добридень! -Ой,а я Вас не впізнала!Багатим будете! -О, скоріше б! -А Ви також дивилися цю виставу? -Ах, а як же можно було пропустити!Такі актори, така гра.... -Еге!Така гра...Можливо я б і почув ще щось, якби не мій сусід, який весь час як не "Ги-ги-ги!!!" то "Кахи-кахи!"... -Ох...не пощастило... -Так це ще нічого!В кінці вистави я піднявся, що привітати акторів:"Біс!Браво!Браво!" і знаєте, що він мені відповів? -Що? -Тс-с-с!!
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