Лодка прошла путь против течения за 1,4 ч со скоростью 18,6 км/ч.Скорость течения была 1,55 км/ч. Сколько времени потребуется на тот же путь по течению?
Математика
Лодка прошла путь против течения за 1,4 ч со скоростью 18,6 км/ч.Скорость течения была 1,55 км/ч. Сколько времени потребуется на тот же путь по течению?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1 = t*V = 1,4*18,6 = 23,04 км - путь против течения V по течению равна = 18,6 + 1, 55 = 20,15 км/ч t = 23, 04 / 20, 15 примерно = 1,1 часа
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