Лодка прошла путь против течения за 1,4 ч со скоростью 18,6 км/ч.Скорость течения была 1,55 км/ч. Сколько времени потребуется на тот же путь по течению?

Математика

Лодка прошла путь против течения за 1,4 ч со скоростью 18,6 км/ч.Скорость течения была 1,55 км/ч. Сколько времени потребуется на тот же путь по течению?

Автор: Гость