Звуко-буквенний аналіз слова спіють

Қазақ тiлi
Звуко-буквенний аналіз слова спіють
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спiют {с п i й у т} 5 ,букв 6 зв 2 склади
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Реакция оксида натрия с фосфорной кислотой.Коэффицент перед кислотой?
Ответить
Қазақ тiлi
складіть і запишіть гумористичний діалог про відвідування вами театру, кінотеатру чи вистави використавши таки вигуки : Добридень , ой , о , ах , е...
Ответить
Математика
Лодка прошла путь против течения за 1,4 ч со скоростью 18,6 км/ч.Скорость течения была 1,55 км/ч. Сколько времени потребуется на тот же путь по теч...
Ответить
Русский язык
Составь предложение по следующим вопросам Что? Какая? Откуда? Что сделала?
Ответить
Математика
Лодка плывёт по реке со скоростью 8,4 км/ч.Впереди неё на расстоянии 2 км плывёт плот.Найди скрость плота,если известно,что лодка догнала его через...
Ответить