Звуко-буквенний аналіз слова спіють
Қазақ тiлi
Звуко-буквенний аналіз слова спіють
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спiют {с п i й у т} 5 ,букв 6 зв 2 склади
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
складіть і запишіть гумористичний діалог про відвідування вами театру, кінотеатру чи вистави використавши таки вигуки : Добридень , ой , о , ах , е...
Математика
Лодка прошла путь против течения за 1,4 ч со скоростью 18,6 км/ч.Скорость течения была 1,55 км/ч. Сколько времени потребуется на тот же путь по теч...