Найдите наибольшую площадь прямоугольно участка, прилегающего с одной стороны к дому, который можно оградить решеткой 120 метров?

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Найдите наибольшую площадь прямоугольно участка, прилегающего с одной стороны к дому, который можно оградить решеткой 120 метров?

Автор: Гость