Найдите наибольшую площадь прямоугольно участка, прилегающего с одной стороны к дому, который можно оградить решеткой 120 метров?
Алгебра
Найдите наибольшую площадь прямоугольно участка, прилегающего с одной стороны к дому, который можно оградить решеткой 120 метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 120/4=30 2.s=30*(120-2*30)=1800
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