решите. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (3;1), (8;4), (10;4), (10;1).
Алгебра
решите. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (3;1), (8;4), (10;4), (10;1).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь трапеции = (AD+BC)/2*CD AD=7 BC=2 CD=3 площадь трапеции =(7+2)/2*3=13,5
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