решите. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (3;1), (8;4), (10;4), (10;1).

Алгебра
решите. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (3;1), (8;4), (10;4), (10;1).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь трапеции = (AD+BC)/2*CD AD=7   BC=2    CD=3 площадь трапеции =(7+2)/2*3=13,5  
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