Цену товара снизели на 20%.а затем еще на 20%.На сколько процентов необходимо повысить новую цену,чтобы она сравнялась с первоначальнай?

Математика
Цену товара снизели на 20%.а затем еще на 20%.На сколько процентов необходимо повысить новую цену,чтобы она сравнялась с первоначальнай?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чтобы сравнять цену с предыдущей нужно поднять ее на 40%
Гость:
На 40% Так как 100% было первоночально, то если снизили на 20% и ещё на 20% получается 40%. Чтобы снова было 100% нужно повысить цену на 40%.
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