причиной Броуновского движения является Тепловое движение частиц вещества, таких как атомы и молекулы

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Причиной броуновского движения является бомбардировка крупинок молекулами жидкости. Крупинки - макроскопические тела и они не могут участвовать в тепловом движении.