0.02 кг углекислого газа нагревают при постоянном объеме определите изменение внутренней энергии газа при нагревании от 20 до 108 градусов
Физика
0.02 кг углекислого газа нагревают при постоянном объеме определите изменение внутренней энергии газа при нагревании от 20 до 108 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=3/2 \gammaR(T-T1) \gamma=m/M=0.45(моль) U=132*0.45*8.31=494Дж
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