0.02 кг углекислого газа нагревают при постоянном объеме определите изменение внутренней энергии газа при нагревании от 20 до 108 градусов

Физика
0.02 кг углекислого газа нагревают при постоянном объеме определите изменение внутренней энергии газа при нагревании от 20 до 108 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U=3/2 \gammaR(T-T1)  \gamma=m/M=0.45(моль) U=132*0.45*8.31=494Дж   
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