В треугольнике АВС внешний угол при вершине А равен 125 градусов, а внешний угол при вершине В равен 59 градусов. Найдите угол С.

Геометрия

В треугольнике АВС внешний угол при вершине А равен 125 градусов, а внешний угол при вершине В равен 59 градусов. Найдите угол С.

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