В треугольнике АВС внешний угол при вершине А равен 125 градусов, а внешний угол при вершине В равен 59 градусов. Найдите угол С.

Геометрия
В треугольнике АВС внешний угол при вершине А равен 125 градусов, а внешний угол при вершине В равен 59 градусов. Найдите угол С.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решение 180-125=55 градусов внутренний угол А 180-59=121 градус внутренний угол В 180-(55+121)=4градуса угол С 2 способ 360-(125+59)=176 градусов внешний угол С 180-176=4 градуса угол С
Гость:
1) 360 -( 125+ 59)= 176 (г.) 2) 180 - 176 = 4 ( г.) - угол С Ответ : угол С - 4 градусса
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