Найдите точки пересечения графиков функции y=-x2 и y=-4

Алгебра
Найдите точки пересечения графиков функции y=-x2 и y=-4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точки пересечения (-2;-4) и (2;-4)  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
0.02 кг углекислого газа нагревают при постоянном объеме определите изменение внутренней энергии газа при нагревании от 20 до 108 градусов
Ответить
Физика
Причиной броуновского движения является
Ответить
Геометрия
в равнобокой трапеции большее основание равно 2,7 м, боковая сторона равна 1 м . угол меду ними 60 градусов. найти меньшее основание
Ответить
Математика
Для каких aсправедлива пропорция:   ___5___ = __2,5__                                                                2a +3         4,5             ...
Ответить
Математика
Цену товара снизели на 20%.а затем еще на 20%.На сколько процентов необходимо повысить новую цену,чтобы она сравнялась с первоначальнай?
Ответить