Найдите точки пересечения графиков функции y=-x2 и y=-4
Алгебра
Найдите точки пересечения графиков функции y=-x2 и y=-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
точки пересечения (-2;-4) и (2;-4)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
0.02 кг углекислого газа нагревают при постоянном объеме определите изменение внутренней энергии газа при нагревании от 20 до 108 градусов
Геометрия
в равнобокой трапеции большее основание равно 2,7 м, боковая сторона равна 1 м . угол меду ними 60 градусов. найти меньшее основание