ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!вещество содержит 57,5% Na, 40% O2, 2.5%H2. Относительно молекулярная масса этого вещества равна 40 определите молекулярную формулу вещества назовите его, укажите к какому классу оно относится. Назовите спос...

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Вещество - NaOH гидроксид натрия. Это растворимое основание или щёлочь. как и все щёлочи, взаимодействует с кислотами (процесс нейтрализации): 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O c кислотными или амфотерными оксидами: 2NaOH + N2O5 = 2NaNO3 + H2O и с солями (если образуется газ или осадок): 3NaOH + AlCl3 = Al(OH)3 + 3NaCl Способы получения: взаимодействием с водой: 2K + 2H2O = 2KOH + H2 известковый метод: Na2CО3 + Са (ОН)2 = 2NaOH + CaCО3 ферритный метод (2 этапа): Na2CО3 + Fe2О3 = 2NaFeО2 + CО2 2NaFeО2 + xH2О = 2NaOH + Fe2O3*xH2О или электрохимическим методом