Площадь Москвы 800 кв км. Сколько квадратных километров состовляет площадь Манако, если она равна 0.25% площади Москвы ?

Математика

Площадь Москвы 800 кв км. Сколько квадратных километров состовляет площадь Манако, если она равна 0.25% площади Москвы ?

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