Площадь Москвы 800 кв км. Сколько квадратных километров состовляет площадь Манако, если она равна 0.25% площади Москвы ?
Математика
Площадь Москвы 800 кв км. Сколько квадратных километров состовляет площадь Манако, если она равна 0.25% площади Москвы ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 800 х 0,25 % : 100 % = 2 кв.км составляет площадь Монако.
Гость:
800: 100 = 8 кв. км. это 1 % 8:100 х 0, 25 = 0, 02 кв км = 20000 кв.м
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