сколько процентов развернутого угла составляет 1/5 часть прямого угла?
Алгебра
сколько процентов развернутого угла составляет 1/5 часть прямого угла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/5 прямого угла=18 градусов 18-х% 180-100% х=18*100:180=10 Ответ: 10 % составляет развернутый угол от 1/5 части прямого угла
Гость:
90*1\5=18 18/180*100%=10% Развернутого угла составляет 1\5 часть прямого угла)
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