между какими соседними целыми числами находится каждый из корней уравнения 3x2-17x-18=0      

Алгебра
между какими соседними целыми числами находится каждый из корней уравнения 3x2-17x-18=0      
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x2-17x-18=0 D = 289 + 216 = 505 x1 = 17+ √505 / 6 =17 + 22.4 / 6 =39.4 / 6 = 6.5 x2 = 17- √505 / 6 =17 - 22.4 / 6 =-5.4 / 6 = - 0.9 6.5 между целыми числами 6 и 7 -0.9 между -1 и 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
объем комнаты-45.36м кубических а площадь-16.8квадратных метров. найдите высоту потолка комнаты
Ответить
Математика
Решите уравнение: 6(у-3)-(у-1)=19
Ответить
География
как ты помнишь, экономисты выделяют обязательные и произвольные расходы семьи, отдельного человека. Объясни, почему это разделение является весьма ...
Ответить
Биология
Почему долголетие древесных пород сокращяется?
Ответить
Химия
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!вещество содержит 57,5% Na, 40% O2, 2.5%H2. Относительно молекулярная масса этого вещества равна 40 определите молекулярную фор...
Ответить