между какими соседними целыми числами находится каждый из корней уравнения 3x2-17x-18=0      

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3x2-17x-18=0 D = 289 + 216 = 505 x1 = 17+ √505 / 6 =17 + 22.4 / 6 =39.4 / 6 = 6.5 x2 = 17- √505 / 6 =17 - 22.4 / 6 =-5.4 / 6 = - 0.9 6.5 между целыми числами 6 и 7 -0.9 между -1 и 0