С какими трудностями встречается человек при освоении природных богатств Западно - Сибирской равнины?
Українська література
С какими трудностями встречается человек при освоении природных богатств Западно - Сибирской равнины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суровый климат и заболоченность
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