периметр равностороннего треугольника равен 10см .найти сторону треугольника
Геометрия
периметр равностороннего треугольника равен 10см .найти сторону треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как треугольник равносторонний, то все три сороны у него равны. Пусть сторна равна х. тогда составим уравнение х + х + х = 10 3х = 10 х = 10/3 х = 3целых и одна третья
Гость:
треугольник равносторонний,то длины всех его сторон равны между собой а+в+с=10 а=в=с а=10:3=3целых одна третья Ответ:сторона равностороннего треугольника равна три целых одна третья.
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