какое количество глюкозы можно получить из 32,4кг целлюлозы, если выход продукта реакции 75%?
Химия
какое количество глюкозы можно получить из 32,4кг целлюлозы, если выход продукта реакции 75%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выход получается 0,75 32,4 * 0,75 = 24,3 кг ответ: 24,3 кг
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