Пропускная способность каналов передачи измеряется в:1. Метр в секунду2. Бит в секунду3. Герц в секунду4. Ампер в секунду
Экономика
Пропускная способность каналов передачи измеряется в:1. Метр в секунду2. Бит в секунду3. Герц в секунду4. Ампер в секунду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Бит в секунду
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