1. сколько процентов величины развёрнутого угла состовляет угол в 63 градуса? 2. найдите площадь прямоугольника, если его длина равна 75 см, что составляет 250 % ширины. 3. найдите число, 7,5 % которого равны 37,5 % от 6,4. 4. ...
Математика
1. сколько процентов величины развёрнутого угла состовляет угол в 63 градуса? 2. найдите площадь прямоугольника, если его длина равна 75 см, что составляет 250 % ширины. 3. найдите число, 7,5 % которого равны 37,5 % от 6,4. 4. найдите объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширина равна 16,5 см, что составляет 55 % длины, а высота 60 % ширины. заранее СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 63/180*100%=35% 2.длина= 2,5 ширины, значит 75/2,5=30 см ширина. Площадь= 75*30=2250 3. Число Х. 0.075Х = 0.375* 6,4 0.075Х=2.4 Х=32. 4. ширина=16,5. 16,5+16,5*0.55=16.5(1+0.55)=16.5*1.55=25.575 -это длина. высота находится аналогично длине- 16.5* 1.6=26.4 объем= высота*длина*ширина= 16.5*26.4*25.575=11 140,47 см в кубе. Вроде всё) Надеюсь правильно:)
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