1. сколько процентов величины развёрнутого угла состовляет угол в 63 градуса? 2. найдите площадь прямоугольника, если его длина равна 75 см, что составляет 250 % ширины. 3. найдите число, 7,5 % которого равны 37,5 % от 6,4. 4. ...

Математика

1. сколько процентов величины развёрнутого угла состовляет угол в 63 градуса? 2. найдите площадь прямоугольника, если его длина равна 75 см, что составляет 250 % ширины. 3. найдите число, 7,5 % которого равны 37,5 % от 6,4. 4. найдите объём прямоугольного параллелепипеда , если его ширина равна 16,5 см, что составляет 55 % длины, а высота 60 % ширины. заранее СПАСИБО!

Автор: Гость