1) В воду опущен медный кубик массой 10г и тонкая медная пластина массой 10г.Одинаковая ли выталкивающая сила в обоих случаях( ответ объяснить) 2) Камень объемом 6дм3 имеет массу 15кг.Какая сила потребуется чтобы удержать погру...
Физика
1) В воду опущен медный кубик массой 10г и тонкая медная пластина массой 10г.Одинаковая ли выталкивающая сила в обоих случаях( ответ объяснить) 2) Камень объемом 6дм3 имеет массу 15кг.Какая сила потребуется чтобы удержать погруженный целиком в воду камень?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) да! всемирная известная формула Архимеда рожэаш pgh=Fа p-плотность в-ва g=10 V-объем сосуда масса не зависит от выталкивающей силы! зависит только вещество из которого сделан предмет! 2)сила тяжести должна быть больше Архимедовой силы F=mg=15*10=150H Ответ: сила должна быть не меньше 150 Н
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