Молярная масса Mg равна 24 г/моль.Сколько граммов Mg может сгореть в 33,6л O2?
Химия
Молярная масса Mg равна 24 г/моль.Сколько граммов Mg может сгореть в 33,6л O2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V(O2) =33,6л Mr(Mg)=24г/моль Найти: m(Mg)-? Решение: 2Mg+O2 = 2MgO 1) n(O2)=V/Vm=33,6л/22,4л/моль=1,5моль 2) По усл. задачи n(Mg)=2n(O2) n(Mg)=1,5моль * 2=3 моль 3)m(Mg) =n * M=3 моль * 24г/моль =72г
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