SI-SIO2-NA2SIO3-H2SIO3-SIO2-SI
Химия
SI-SIO2-NA2SIO3-H2SIO3-SIO2-SI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Si + O2 -> SiO2 2. SiO2 + Na2O -> Na2SiO3 3. Na2SiO3 + 2HCl -> 2NaCL + H2SiO3 4. H2SiO3 -> SiO2 + H2O 5. SiO2 + 2Mg -> 2MgO + Si
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