Найдите сумму всех нечетных двухзначных натуральных чисел.и напишите решение.

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существует несколько способов решения этой задачи. Я предлагаю следующий. Рассмотрю весь набор не пусть чётных двузначных чисел как арифметическую прогрессию. Пусть (a)n - арифметическая прогрессия. Тогда a(1) = 11, a(2) = 13, d = a(2) - a(1) = 2. Задача тогда сводится к тому. чтобы найти сумму n-первых членов данной арифметической прогрессии. Всего двузначных нечётных чисел у нас 45. значит надо найти сумму 45 членов этой прогресии. S(45) =(( 2a(1) + 44d)/2) * 45 =( 2*11+ 88)/2) * 45 = 2475. Вот мы и нашли сумму всех нечётных двузначных чисел.