разобрать слово наполненному морфологический разбор срочно надо плизз
Русский язык
разобрать слово наполненному морфологический разбор срочно надо плизз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наполненному - прич.,т.к. 1.н.ф.:наполненный 2.Постоянные признаки:страдательное,прошедшее время,сов.вид Непостоянные признаки:полная форма,ед.ч.,мужской род 3.(Какому)наполненному - определение.
Гость:
наполненному - причастие - признак предмета по его действию н.ф.-наполненный; от глагола напонить; страдат.прич.,прош.вр.,полн.ф.,ед.ч.,Д.п.,м.р. по какому? наполненному. определение
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