Составить уравнения реакций: 1) нитрат алюминия + гидроксид бария = 2) гидроксид калия + хлорид магния = 3) сульфат цинка + гидроксид натрия =
Химия
Составить уравнения реакций: 1) нитрат алюминия + гидроксид бария = 2) гидроксид калия + хлорид магния = 3) сульфат цинка + гидроксид натрия =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Al(NO3)3 + 3Ba(OH)2 = 3Ba(NO3)2 + 2Al(OH)3 2) 2KOH + MgCl2 = 2KCl + Mg(OH)2 3)ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4
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